Завод Belgee прошел рубеж: выпущен 100-тысячный автомобиль

На заводе Belgee пройдена очередная производственная веха: выпущен 100-тысячный автомобиль собственного одноименного бренда. Belgee отмечает важное событие. "Юбилейной" моделью стал городской кроссовер X50 в комплектации Style, окрашенный в серебристый металлик.

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Также в компании рассказали, что в июне стартует масштабная модернизация цехов сварки и окраски кузовов.

"Модернизация направлена на повышение качества продукции, значительное увеличение производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса, а также внедрение современных технологий для повышения эффективности и экологичности производства", - пояснили в пресс-службе Belgee.

В настоящее время марка Belgee в России представлена двумя моделями: кроссоверами X50 и X70, которые являются копиями Geely Coolray и Atlas прошлых итераций, но с увеличенным количеством локализованных компонентов.

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Цены на Belgee X50 стартуют от 2,19 млн рублей с учётом прямой скидки 290 тысяч рублей, действующей до конца июня. Купить Belgee X70 со скидкой можно начиная от 2,48 млн рублей.