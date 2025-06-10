На уличные парковки Москвы вышли маломобильные контролеры

С начала лета на парковках города заработали маломобильные контролеры "Администратора Московского парковочного пространства". Если обычных контролеров, работающих круглый год, около трех сотен, то сезонных на инвалидных колясках на всю Москву пять. Почему же их работа так важна для города?

...Контролер Борис Кузнецов лихо рулит на транспортном устройстве, похожем на трехколесный мопед. Но внимательно присмотревшись, замечаю на больших задних колесах стальные металлические обода, как у инвалидных колясок, а на дисках - эмблему "Московского паркинга". Стойка с рулем - это приставка, выданная работодателем. В нее встроены мотор и электрический аккумулятор, которые позволяют инвалидной коляске разгоняться до 20 километров в час. Такая скорость для работы нужна редко. Гораздо важнее наблюдательность и умение общаться. "Я получил инвалидность в 38 лет и прежде почти не общался с людьми с инвалидностью - мир для нас, можно сказать, был закрыт, - рассказывает Борис. - Не выбраться было даже из дома - коляски не проходили в лифт. Сейчас ситуация иная. Лифты с широкими дверями, пандусы... Более открытым для маломобильных становится и уличное пространство, в том числе и благодаря нашей работе". Контролеры, такие же, как Борис Кузнецов, инспектируют улично-парковочную сеть на предмет перемещения маломобильных граждан.

Мотор и электрический аккумулятор позволяют инвалидной коляске разгоняться до 20 километров в час

"Вот смотрите, на Скаковой улице сходы с тротуара не пологие, а с порожком. Высота их пять-шесть сантиметров, а по новым нормативам должна быть меньше одного. На инвалидной коляске такую преграду без помощи не преодолеть, да и мамам с колясками тяжело, а самокатчики и вовсе могут потерять управление. Составлю заявку в префектуру, возьму место на контроль", - делится планами Борис. В маломобильной группе он работает с ее основания - с 2018 года. За это время тысячи участков дорог стали удобнее и комфортнее для москвичей. Это же подтверждают данные департамента транспорта Москвы. Только в прошлом году маломобильные контролеры выявили более 250 участков, нуждающихся в исправлениях.

Как и у других контролеров, рабочий день Бориса регламентирован - четыре часа при пятидневной рабочей неделе. Надев форму, он дистанционно получает маршрутный лист. Добирается до нужного адреса, включает видеорегистратор. За день работы обследует до 10-15 км маршрута. "Часто бывает, что на парковке для инвалида стоит машина без специальной маркировки. Второе по частоте нарушение - замаскированный госномер машины, мы его открываем. Помогаем водителям и ведем разъяснительную работу. Очень часто, не нарушая знаков или разметки, водители паркуют машины, перекрывая тротуар, - рассказывает Борис. - Водители считают, что пешеходы могут обойти, и не задумываются, что пешеходы бывают разные".

Когда лето закончится, маломобильные контролеры начнут принимать граждан в сервисных центрах московского транспорта и, разбирая жалобы, продолжат подспудно учить водителей чуткости по отношению к окружающим, пытаясь сделать город удобным действительно для всех.