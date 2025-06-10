В России появился говорящий светофор

Пешеходам начали напоминать о правилах перехода дороги при помощи «умных» светофоров — устройства оборудованы звуковым сопровождением и умеют даже читать стихи о ПДД. Последнее, как сообщили авторы проекта редакции Quto.ru, способно привлечь детей.

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«Инновационная система не только информирует участников дорожного движения о сигнале светофора, но и озвучивает правила безопасного поведения на пешеходном переходе. Например, необходимость спешиться с велосипеда или внимательно посмотреть по сторонам при переходе дороги. Стихотворные напоминания, составляющие особую часть программы, призваны привлечь внимание детей и помочь им в игровой форме усвоить правила дорожного движения», — подчеркнули в Госавтоинспекции России.

В ведомстве сообщили, что на данный момент пилотный проект проходит в городе Губкинском на Ямале. В качестве места для установки устройства выбрали самый оживлённый перекрёсток города. Также отмечается, что гаишники будут пристально наблюдать за пересечением чтобы оценить эффективность новинки.

Если эксперимент будет признан успешным, то география установки говорящих светофоров будет расширена.