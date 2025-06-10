Бренд BYD вошел в топ-10 самых популярных авто Японии

Китайский BYD вошёл в десятку самых продаваемых автомобилей иностранного производства в Японии. В мае компания смогла реализовать 416 новых электромобилей в этой стране.

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BYD опередил такие марки, как Peugeot (382 штуки) и Land Rover (401 штука), но не смог обойти Jeep (595 штук).

В лидерах среди машин иностранного производства в Японии находятся Mercedes-Benz (4089 штук), BMW (2619 штук) и Volkswagen (2462 штуки), однако они предлагают только бензиновые версии своих автомобилей.

Самой популярной моделью BYD является Sealion 7. За месяц было реализовано 240 экземпляров, при этом большинство покупателей (79%) выбрали базовую комплектацию электромобиля с задним приводом по цене 4,95 миллиона йен (34 тысячи долларов).

В пресс-службе бренда отметили, что спрос превзошёл все ожидания. Жители страны Восходящего солнца приобретают китайские легковушки охотнее, чем изначально предполагалось. В связи с этим компания планирует расширить линейку автомобилей с четырёх до шести моделей к началу 2026 года.

На данный момент BYD поставляет в Японию машины, адаптированные для внутреннего рынка с правым рулём. В перспективе планируется выпуск уникальной модели - первого импортного кей-кара.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи BYD в ЕС впервые обогнали Tesla.