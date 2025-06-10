Как в России хотят бороться с владельцами громких авто

В Совфеде предложили временно изымать автомобили с громкими выхлопными системами и повысить штрафы для таких нарушителей. Удастся ли реализовать такой подход на практике, разбиралась Москва 24.

© m24.ru

"Нынешние меры не останавливают нарушителей"

В России планируют ввести более строгие наказания для владельцев автомобилей с громкими выхлопными системами, сообщил Москве 24 сенатор Айрат Гибатдинов. Он отметил, что направил письмо с соответствующей инициативой министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Очень много жалоб поступает, и в социальных сетях на протяжении нескольких месяцев выражают недовольство [I](по поводу громких выхлопов машин. – Прим. ред.)[/I]. Нынешние штрафы в 500 рублей, к большому сожалению, не останавливают нарушителей. Раз эта административная мера не работает, ее надо ужесточить, повысив сумму взысканий. А при неисполнении ввести ответственность вплоть до того, чтобы забирать автомобиль на штрафстоянку.

Говорить о размерах будущих штрафов сенатор пока не стал: по его словам, для начала нужно дождаться официальной позиции МВД. В остальном же предполагается, что сначала владельцам машин с шумным выхлопом будут назначать денежные наказания, а при повторном нарушении транспорт временно конфискуют, выдав предписание о необходимости исправить проблему.

В то же время эвакуация на штрафстоянку будет рассматриваться как крайняя мера, подчеркнул Гибатдинов. Также он отметил, что речи об изъятии машины в собственность государства не идет.

"Контролировать ситуацию будут инспекторы Госавтоинспекции. Когда владелец уберет громкий выхлоп, машину вернут", – резюмировал сенатор.

Альтернативный подход

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 согласился с необходимостью ужесточить наказание для автомобилистов с шумными выхлопами. При этом, по его мнению, если возможность повысить штрафы еще следует рассмотреть, то определение машин на штрафстоянки не даст результатов.

"Умельцы смогут легко снимать фаркоп или то устройство, которое создает шум. А получив машину назад, ставить все на место и ездить так, как им хочется", – подчеркнул эксперт.

Плюс вряд ли стоит поручать контроль за водителями инспекторам ГАИ, так как их рейды или акции проводятся не регулярно. Соответственно, эффект от разовых мероприятий будет небольшим.

Гораздо более эффективным методом борьбы станет лишение прав автовладельцев, которые отказываются избавляться от громких выхлопов, на срок от трех месяцев, убежден Воропаев. Фиксировать же нарушения следует автоматически, с помощью видеокамер и шумомеров.

В этом плане эксперт привел в пример опыт Москвы, где соответствующие устройства уже разработаны.