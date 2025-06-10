В Nissan поделись новыми подробностями по электрокару Leaf

К премьере готовится электрокар третьего по счету поколения. Его представят 18 июня, а пока Nissan поделился подробностями о силовой установке. На Leaf дебютирует новый электромотор, который превзойдет по мощности агрегат предшественника, а благодаря оптимизированной системе терморегуляции запас хода электрокара увеличится в холодную погоду.

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Новая силовая установка включает электромотор мощностью 214 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. Для сравнения: актуальный Leaf доступен с электромотором EM57 на 150 либо 218 лошадиных сил. Новый агрегат к тому же компактнее прежнего, так что под капотом хватило места на блок климатической установки, салон же стал просторнее.

Емкость батареи электрокара третьего поколения пока не обнародована, предшественник предлагается с аккумуляторами емкостью 40 либо 62 киловатт-часа на выбор.

Со сменой поколения Leaf сменит и форм-фактор: отныне это будет не хэтчбек, а почти кроссовер — он прибавит в габаритах, а дорожный просвет станет больше. В основу ляжет платформа CMF-EV, та же, на которой построен и электрокросс Ariya. Согласно новой информации, у нового Leaf будет задняя многорычажная подвеска, боковая жесткость которой увеличена на 66 процентов. Обещаны кроссоверу и 19-дюймовые колесные диски.

Ранее сообщалось, что у «третьего» Leaf коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,26 в версии для японского и американского рынков и 0,25 в европейской спецификации. Для сравнения: у нынешнего Leaf он равен 0,28. Такого результата удалось добиться за счет новых корпусов наружных зеркал и конструкции колесных дисков. Особенностью модели станет электрохромная панорамная крыша, которая затемняется целиком или отдельными секциями.

Производство Nissan Leaf нового поколения организуют на заводе в Сандерленде, где выпускается и актуальная модель. По данным автопроизводителя, с момента запуска модели 15 лет назад по всему миру было продано более 700 тысяч электрокаров первого и второго поколений.