Volkswagen может выпустить «младшего брата» ID. Buzz

Такой практичный полностью «зелёный» MPV немецкого бренда может стать доступной альтернативой семейным кроссоверам.

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Немецкая компания думает о возможности выпуска «младшего брата» минивэна Volkswagen ID. Buzz. Напомним, этот полностью электрический однообъёмник дебютировал в марте 2022-го, а «заряженный» полноприводный вариант с прибавкой GTX к названию был рассекречен весной 2024-го. Однако производитель считает, что он ориентирован на покупателей моделей «премиум-класса», так что сейчас он задумался о разработке и выпуске более доступной по цене и более компактной по габаритам модели.

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на собственные источники, Volkswagen думает о том, чтобы выпустить полностью «зелёный» минивэн, который придёт на смену актуальному Touran. Кстати, этот MPV в последний раз обновляли в 2023 году, когда модель праздновала 20-летие, тогда ей достались новые сенсорные кнопки в салон и оснащение побогаче.

Ещё в компании считают, что новая практичная «розеточная» модель в теории сможет заинтересовать тех, кто сейчас делает выбор в пользу вместительных семейных кроссоверов. Судя по всему, производитель «вновь осознал», что компактный MPV в модельной линейке может иметь коммерческую ценность на фоне обилия SUV, особенно если речь идёт о европейском и китайском рынках.

По данным издания, сейчас будущая потенциальная новинка находится на стадии рассмотрения в VW, при этом детали проекта держатся в секрете. Источники отметили, что Volkswagen сейчас изучает различные концепты MPV, такие как Bulli от 2011 года и Budd-e – от 2016-го. Кроме того, в рамках проекта, вероятно, могут быть использованы и серийные модели, такие как актуальный Touran второго поколения (дебютировал в 2015-м), а также Golf SV от 2014 года.

По предварительной информации, у нового минивэна, которому пока не дали «зелёный свет», будет привычный силуэт «однообъёмника», короткие свесы, ровный пол, а также высокая линия крыши – ожидается, что это позволит обеспечить солидное внутреннее пространство при компактных габаритах.

Ещё издание отмечает, что для будущего пассажирского вэна инженеры могут разработать новую конструкцию раздвижных дверей и иные варианты размещения кресел, чтобы сделать их современнее. Предполагается, что это позволит потенциальной новинке побороться за клиентов с таким конкурентом как Zeekr Mix: этот компактвэн китайской марки дебютировал весной прошлого года.

Если Volkswagen даст добро на разработку «зелёного» минивэна, в его основу, вероятно, ляжет модернизированная версия «тележки» MEB+, либо новая платформа SSP. В Autocar предположили, что у потенциального MPV будет несколько тяговых батарей на выбор (ёмкостью от 60 до 80 кВт*ч); а также переднеприводные версии (с единственным электродвигателем), а также полноприводные варианты (с двухмоторной установкой). Производство такой новинки могут наладить в 2027 или 2028 году.