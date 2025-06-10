Ретроседан Dacora собирается конкурировать с Cadillac Celestiq

Первая модель стартапа Dacora удивит сочетанием стиля ар-деко, роскошной отделки салона и современной технической начинки. Машина метит сразу в класс ультралюкс, где будет конкурировать с Cadillac Celestiq.

© Motor.ru

Нью-йоркская компания Dacora Motors называет себя первым в истории автомобильным брендом, основанным и возглавляемым женщиной, и первой за почти 100 лет американской маркой класса ультралюкс. Основала Dacora Кристи Д’Амброзио-Коррелл, выпускница Массачусетского технологичного университета и бывший технический директор фирмы-разработчика «умного» зеркала для занятий фитнесом Mirror. Дебютная модель Dacora — это седан в стиле стримлайн модерн, дизайн которого создан в партнерстве с Pininfarina.

© Dacora Motors

Характерные черты этого ответвления ар-деко: обтекаемые формы, подчёркнутые горизонтали, блестящие поверхности и качественные материалы. Например, капот машины сделан вручную из орешника, хотя древесина может быть любой. Для внутренней отделки используют массив дерева (опять же на выбор заказчика) и натуральную кожу, причем Dacora предлагает сменные комплекты обивки. Зимой это может быть шерсть, летом — лен, а в межсезонье что-то лимитированное и необычное.

© Dacora Motors

© Dacora Motors

Салон обещают сделать модульным, с количеством посадочных мест от 3 до 7. Интересно, что в цифровую эпоху ставка делается на физические органы управления, но в сочетании с shy-tech. Пример — экран мультимедиа, интегрированный в деревянную обшивку. Его видно только во включенном состоянии — всё остальное время взгляд водителя и пассажира будет утыкаться в декоративную панель. Ещё один важный элемент внутреннего убранства — консоль между передними сидениями, которую при желании можно оснастить хьюмидором, кофемашиной, сейфом с биометрическим замком или превратить в садик в стиле бонсай.

© Dacora Motors

© Dacora Motors

© Dacora Motors

Данных о технической начинке мало, но известно, что будет и полностью электрическая, и гибридная силовая установка. В первом случае отдача превысит 800 лошадиных сил, а запас хода на одной зарядке составит около 650 километров. С места до 60 миль в час электрокар сможет разгоняться менее чем за четыре секунды. Цена — от 500 тысяч долларов, то есть на уровне другого новичка, спорткара Shoreline LM Coupe.