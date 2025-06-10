В Англии пара угнала свою машину у воров, потому что полиция была «занята»

Миа Форбс Пири и Марк Симпсон решились на необычный шаг — самостоятельно найти и вернуть свою угнанную машину после того, как в полиции им сообщили, что «слишком заняты, чтобы расследовать угон». На транспортном средстве были установлены современные средства защиты, что позволило владельцам отслеживать его местоположение.

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Когда пара нашла автомобиль на тихой улице, они обнаружили, что салон и ковры внутри были повреждены — воры явно пытались получить доступ к проводке автомобиля. После того, как владельцы «угнали» свою машину обратно, полицейские все же связались с ними, пообещав направить криминалистов для осмотра.

Как отметила Миа, следователи планировали проверить салон на наличие отпечатков пальцев, особенно в тех местах, куда могли добраться воры. При этом она добавила, что офицеры могли бы попросить их не трогать ничего в автомобиле, чтобы сохранить улики, но не сделали этого.

Женщина также высказала обеспокоенность по поводу общего состояния правоохранительных органов в Англии.

«Полиция испытывает нехватку ресурсов, и это позор. Но если нет никаких последствий для тех, кто угоняет машины или совершает другие преступления, то я действительно не понимаю, что может удержать людей от повторных действий», — уверена британка.

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