Начались отгрузки нового кроссовера Lepas L8 от Chery

Первой страной, в которой появился Lepas L8, стала Индонезия. В дальнейшем география продаж автомобилей нового бренда от Chery распространится за пределы Юго-Восточной Азии.

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Chery опубликовала фото торжественной церемонии отправки первой партии Lepas L8 из порта в городе Уху. Объявление официальных продаж кроссовера запланировано на четвёртый квартал 2025 года.

В Юго-Восточной Азии Lepas L8 будет предложен в качестве гибрида (PHEV) и с бензиновым ДВС без довесков. Ранее "РГ" писала, что L8 также получит BEV-версию.

В компании отметили, что помимо расширения географии продаж в планах Lepas создать в ближайшие три года собственных НИОКР-центры, а также обеспечить локализацию производства с целью формирования экосистемы в рамках концепции "глобально спроектированные, локально произведённые".

Кроме Lepas L8 в линейку бренда войдут ещё несколько кроссоверов, а также седаны.