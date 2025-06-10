В США начало сокращаться количество электрозаправок

В апреле 2025 г. в США действовало на 1,6% меньше электрических зарядных станций (ЭЗС), чем двумя месяцами ранее. В абсолютном выражении их количество сократилось на 1161 единицу. (до 69436 единиц). Такие данные приводит Управление энергетической информации (EIA) в последнем выпуске Monthly Energy Review.

© Unsplash

Наибольшее сокращение парка ЭЗС — на 437 единиц — пришлось на Калифорнию; количество электрозаправок серьезно снизилось также в Джорджии (на 85 единиц), Мэриленде (на 65 единиц), Миннесоте (на 48 единиц), штатах Пенсильвания (на 74 единицы) и Нью-Йорк (на 74 единицы). Речь идет об общественно доступных ЭЗС, которыми могут воспользоваться все владельцы электромобилей без ограничения.

Сокращение парка ЭЗС, де-факто, связано с изменениями в регулировании электротранспорта. Действующий президент США Дональд Трамп в одном из своих январских указов постановил прекратить субсидии на строительство ЭЗС, которые выплачивались в соответствии с Законом о снижении инфляции, принятом во времена администрации Байдена.

Приостановка субсидий может замедлить внедрение электромобилей в США. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2024 г. на долю электрокаров и подключаемых гибридов приходилось 10% продаж новых легковых авто, тогда как в ЕС эта доля составляла 21%, а в КНР — 48%.