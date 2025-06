Обновленный Lynk & Co 01 продают в Китае с огромной скидкой

Бензиновый SUV «дочки» Geely не пользуется большой популярностью у китайцев, поэтому его решено слегка освежить. Модель 2025 модельного года выходит на рынок в трех комплектациях с новым цветом кузова, более современным интерьером и скидкой, которая может доходить до 46 тысяч юаней (полмиллиона рублей). Стартовая цена в таком случае составит 103,8 тысячи юаней, или 1,1 миллиона в пересчете на рубли — это меньше стоимости «начального» седана Lada Vesta в России.

© Motor.ru

Клиенты, которые закажут обновленный Lynk & Co 01 до 31 июля, получат прямую скидку в 31 тысячу юаней (около 340 тысяч рублей). Если же они сдадут свой автомобиль с ДВС в трейд-ин, то получат государственную субсидию еще на 15 тысяч юаней (164 тысячи рублей). Таким образом, максимальная выгода может составить 46 тысяч юаней.

© Lynk & Co

© Lynk & Co

© Lynk & Co

Кроме того, первых покупателей порадуют подарками: термокружкой, ящиком для хранения мелочей и небольшой тележкой общей стоимостью 507 юаней (5,6 тысячи рублей). А тем, кто выберет «среднюю» версию Pro, бесплатно установят проекционный дисплей, который с августа станет платным и будет стоить две тысячи юаней (22 тысячи рублей).

Внешне 4,5-метровый кроссовер Lynk & Co 01 почти не изменился, разве что в гамме кузовных оттенков появился новый — голубой Night Shadow Blue. В салоне установили новый 15,4-дюймовый «плавающий» экран, добавили два отсека для беспроводной зарядки смартфонов, заменили руль и рычаг селектора передач.

«Техника» прежняя — это двухлитровый турбомотор, на пике выдающий 254 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. ДВС агрегатируется с восьмидиапазонным автоматом; привод может быть передним либо полным.

Lynk & Co, запущенный в 2017 году силами Geely и Volvo, сейчас управляется Zeekr — другой премиум-«дочкой» Geely, которой принадлежит контрольный пакет акций. Lynk & Co ждали в России еще в 2022 году, но запуск так и не состоялся. В прошлом году «официальным дистрибьютором» себя назвала компания DreamSmart, презентовавшая две модели. Сам Lynk & Co официально о выходе на российский рынок не объявлял.