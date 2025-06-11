Названы пять самых популярных кабриолетов в России

В России за пять месяцев 2025 года продали 157 новых кабриолетов, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

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«Более половины летнего «микро-рынка» делят две марки Mercedes-Benz (43 шт) и BMW (40 шт). Наиболее популярные модели MB SL-класса и кабриолеты BMW на базе 4-ой серии. По-прежнему в тренде кабриолеты Porsche (15 шт)», — говорится в публикации.

Также 12 россиян приобрели MG Cyberster. Еще одна популярная модель — Lamborghini Huracan Spyder.

До этого сообщалось, что компания «Мазда Мотор Рус», которая раньше была дистрибьютором бренда Mazda в России, планирует наладить централизованные поставки автомобилей Mazda в Россию. До конца года фирма рассчитывает привезти порядка 3 тыс. машин.

По данным экспертов «Авто.ру», автомобили окажутся дороже тех машин, которые дилеры привозят самостоятельно с тех же заводов по аналогичным схемам.

Ранее стало известно, какие машины можно купить этим летом с большей скидкой.