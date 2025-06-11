МВД может включить в рейтинг автошкол данные о погибших в ДТП выпускниках

Рейтинг автошкол России может пополниться данными о погибших в ДТП выпускниках учреждений. Об этом во вторник, 10 июня, заявил замглавы МВД России Игорь Зубов.

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— Мы же хотим сделать только одно: чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, куда он идет, к кому, какой процент вообще в этой школе, кто сдал с первого раза, сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них. Там есть некий набор показателей, — цитирует Зубова РИА Новости.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что качество автошкол будут оценивать по количеству аварий у их выпускников. По словам Мишустина, данные будут размещаться на специальном информационном ресурсе, который будет для всех доступен и регулярно обновляться.

Помимо этого, в России предложили обязать автошколы бесплатно доучивать не сдавших на права. Отмечается, что обучение в автошколе рассматривается как образовательная услуга, предоставляемая гражданину на платной основе.