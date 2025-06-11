Ремонт трассы М-4 "Дон" приостановят с 15 июня

Ремонтные работы на федеральной трассе М-4 "Дон" будут приостановлены с 15 июня по 15 сентября в связи с сезонным увеличением трафика на юге России. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор" по итогам обсуждения роли скоростных трасс в развитии туризма на V Международном туристическом форуме "Путешествуй!" в Москве.

"В связи с сезонным увеличением трафика на юге России Госкомпанией принято решение, что с 15 июня по 15 сентября ремонтные работы на трассе М-4 "Дон" не выполняются", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Госкомпании "Автодор" Константина Макиева.

Уточняется, что при этом в ходе реконструкции участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области будет обеспечено необходимое количество полос движения в каждом направлении, чтобы обеспечить свободный проезд для автомобилистов. Здесь сначала строятся дополнительные полосы, на которые затем переводится движение, после чего реконструируется старый участок. Этот процесс находится под постоянным контролем.

Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" - автомобильная дорога федерального значения Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. Протяженность автодороги составляет 1 542 км.