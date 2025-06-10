В Алматы ликвидируют ставшее знаменитым «кладбище автобусов»
Машины приобрело ТОО «Арда Курылыс»: после завершения торгов сумма сделки составила 160 332 109 тенге (24 800 000 рублей). Разобрать технику нужно за счёт покупателя, притом — на новом месте.
Некоторое время назад неизвестный мужчина, представившийся бывшим сотрудником ТОО «Алматыэлектротранс», снял видео, запечатлев огромную стоянку городских «басов». Этот ролик вызвал ажиотаж, так что перевозчику, которому принадлежит техника, пришлось давать комментарии.
В «Алматыэлектротрансе» тогда сообщили, что для улучшения качества воздуха отказались от дизельных автобусов, закупив газовую и электрическую технику. В 2023 году акимат города закупил 600 газовых машин, списав дизельные.
На «временном хранении», как официально называется «кладбище», находились троллейбусы, а также автобусы разных классов. Теперь победитель торгов должен за 60 календарных дней самостоятельно вывезти транспорт.
В соцсетях также обсуждают «кладбище новых Chevrolet». Новость, оказавшаяся фейковой, вызвала ажиотаж среди пользователей.