В Алматы ликвидируют ставшее знаменитым «кладбище автобусов»

Машины приобрело ТОО «Арда Курылыс»: после завершения торгов сумма сделки составила 160 332 109 тенге (24 800 000 рублей). Разобрать технику нужно за счёт покупателя, притом — на новом месте.

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Некоторое время назад неизвестный мужчина, представившийся бывшим сотрудником ТОО «Алматыэлектротранс», снял видео, запечатлев огромную стоянку городских «басов». Этот ролик вызвал ажиотаж, так что перевозчику, которому принадлежит техника, пришлось давать комментарии.

В «Алматыэлектротрансе» тогда сообщили, что для улучшения качества воздуха отказались от дизельных автобусов, закупив газовую и электрическую технику. В 2023 году акимат города закупил 600 газовых машин, списав дизельные.

На «временном хранении», как официально называется «кладбище», находились троллейбусы, а также автобусы разных классов. Теперь победитель торгов должен за 60 календарных дней самостоятельно вывезти транспорт.

В соцсетях также обсуждают «кладбище новых Chevrolet». Новость, оказавшаяся фейковой, вызвала ажиотаж среди пользователей.