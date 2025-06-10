В США нашли редкие экземпляры «Оки» на автомобильной свалке

Редкие российские автомобили оказались в штате Колорадо, где были брошены после неудачной попытки коммерческого запуска. Проект по продаже «Оки» в Соединенных Штатах в начале 2000-х не оправдал ожиданий, несмотря на попытки перевести модель на электротягу и даже продвигать ее через автоспорт. Один из экземпляров участвовал в гонках SCCA под брендом SynLube и до сих пор сохранился в спортивной раскраске с каркасом безопасности.

© Motor.ru

В американском штате Колорадо на одной из автомобильных свалок были обнаружены несколько экземпляров российского хэтчбека «Ока». Согласно опубликованным фотографиям, эти машины находятся в запущенном состоянии. Известно, что они были импортированы в Соединенные Штаты частными лицами в рамках эксперимента по запуску доступного городского транспорта, однако реализовать проект не удалось.

© RomanAP / Telegram

© RomanAP / Telegram

© RomanAP / Telegram

© RomanAP / Telegram

В начале 2000-х годов американская компания Mirox, базировавшаяся в штате Невада, предпринимала попытки продвигать «Оку» как бюджетное средство передвижения на короткие дистанции. Производство автомобиля в России вскоре прекратилось, а спрос на модель в Соединенных Штатах оказался крайне низким. Позже фирма попыталась создать электрическую версию хэтчбека, но и эта идея не привела к коммерческому успеху. Одной из попыток продвижения стало участие в автогонках SCCA при поддержке фирмы SynLube.

Осенью прошлого года в Швейцарии также была найдена необычная свалка автомобилей. В кантоне Санкт-Галлен, на территории коммерческой зоны муниципалитета Кирхберг, обнаружили десятки винтажных машин.