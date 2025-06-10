Поставщик BMW по решению суда должен петербуржцу десятки миллионов

Автовладелец из Санкт-Петербурга выиграл судебную тяжбу с поставщиком автомобилей BMW. Компания-ответчик должна возместить истцу более 60 миллионов рублей в виде компенсаций, неустоек и других выплат за производственный брак в иномарке, которая была приобретена в 2021 году за 7,5 миллиона рублей.

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«Суд взыскал с ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в пользу Игоря Болобошина убытки в виде уплаченных денежных средств за автомобиль в 7,5 миллиона рублей, убытки в виде разницы между стоимостью автомобиля по договору купли-продажи и стоимостью нового автомобиля в 9 856 100 рублей, убытки в виде выплаченных процентов по кредиту в 267 063 рублей, неустойку за просрочку требования о возврате денежных средств в 8 миллионов рублей, неустойку за просрочку требования потребителя о компенсации убытков в 8 миллионов рублей, компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей, убытки в виде расходов на дополнительное оборудование в 9,33 миллиона рублей, штраф в 21 501 581 рублей 50 копеек», — сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Также компания обязана выплатить петербуржцу неустойку за просрочку удовлетворения требования о возврате денег за транспортное средство в размере 0,5% в день от стоимости товара, неустойку за просрочку удовлетворения требования о компенсации убытков таком же объёме, возместить судебные издержки в размере 160 тысяч рублей, оплату госпошлины в 46 800 рублей и госпошлину в 13 200 рублей.

Истец же по решению суда обязан вернуть ответчику машину.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что автомобиль BMW был приобретён с двухлетней гарантией от производителя. В ходе эксплуатации в транспортном средстве был выявлен дефект — перестал включаться монитор комбинации приборов. Автовладелец обратился к официальному дилеру с требованием о гарантийном ремонте, но после его проведения проблема снова дала о себе знать. И тогда собственник решил вернуть автомобиль импортёру

В апреле 2023 года он оформил претензию и предоставил машину продавцу для проверки качества. В результате транспортное средство получило оригинальное программное обеспечение и сертификаты электронных блоков управления. Какое-то время приборы работали, но однажды монитор комбинации приборов вновь отказал. Истец потребовал провести экспертизу, после которой получил отказ на претензию по причине «несанкционированного вмешательства третьих лиц» в программную часть электроники. С таким решением экспертизы Болобошин не согласился и обратился в суд.

Решением суда была назначена экспертиза, которая установила, что причиной неисправности может служить выявленный производственный дефект основной печатной платы изделия.

Стоимость такого же нового автомобиля составляет более 17 миллионов рублей, но после его приобретения собственник установил допоборудование стоимостью более 9 миллионов рублей.