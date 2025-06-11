В России создадут официальный рейтинг автошкол по эффективности обучения

В ходе пленарного заседания Государственной Думы в первом чтении был принят законопроект, который направлен на усиление контроля за качеством обучения в автошколах. В рамках законопроекта предлагается ввести систему показателей эффективности обучения и публиковать рейтинги автошкол в открытом доступе. Об этом пишет издание Newslab.ru.

Инициатором законопроекта является правительство Российской Федерации. Изменения будут внесены в статью 26 закона «О безопасности дорожного движения».

Авторы законопроекта предлагают установить перечень показателей и критериев оценки эффективности обучения в автошколах. Также будет учитываться статистика сдачи экзаменов и информация о ДТП, в которых участвовали выпускники автошкол. Выполнение этой задачи будет возложено на Министерство внутренних дел.

Благодаря открытому доступу к рейтингу, потенциальные ученики смогут заранее оценить качество подготовки в выбранной автошколе. Если законопроект будет принят во всех чтениях, то он вступит в силу через 180 дней после публикации.

«Наша цель — сделать систему прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить водительские права, мог увидеть, куда он идёт, к кому, какой процент выпускников успешно сдал экзамены с первого раза, сколько аварий произошло с выпускниками этой школы за последние два года и сколько человек погибло в этих авариях», — пояснил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов в интервью РБК.

Ранее глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева выразила сомнение в том, что качество обучения водителей напрямую связано с количеством аварий на дорогах. По её мнению, аварийность в большей степени зависит от личностных характеристик водителя, его социально-культурных и психофизических особенностей, а также от агрессивной обстановки на дорогах.

ИА «Уральский меридиан» писало, что Госавтоинспекция опубликовала статистику дорожно-транспортных происшествий в Екатеринбурге. За прошлый год в городе произошло 1 136 ДТП.