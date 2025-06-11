В Москве изъяли более тысячи автомобилей такси с начала года

Свыше 1,2 тыс. автомобилей такси изъяли за нарушения у перевозчиков в Москве за первые пять месяцев 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"[Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности] Максим Ликсутов сообщил, что за 5 месяцев инспекторы МАДИ осмотрели более 14,5 тыс. автомобилей такси. Во время проверок изъяли более 1,2 тыс. машин у недобросовестных перевозчиков в соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозчики обязаны обеспечивать прохождение водителем медицинского осмотра и контролировать техническую подготовку автомобиля перед началом рабочего дня.