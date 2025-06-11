Volkswagen выпустил особый Polo к 50-летию модели

К 50-летию культового Polo компания Volkswagen выпустила специальную юбилейную версию - Polo Edition 50. Новинка предлагает богатое оснащение, оригинальные дизайнерские акценты и несколько вариантов силовых установок.

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Polo Edition 50 создан на базе комплектации "Style", но дополнен эксклюзивными деталями. Внешне автомобиль выделяется 16-дюймовыми легкосплавными дисками "Coventry" (с возможностью замены на 17-дюймовые "Torosa"), тонированными задними стёклами и 3D-шильдиком "50" на средней стойке. В салоне юбилейный характер подчеркивают надписи "Edition 50" на порогах, цифра "50" на нижней части руля и на глянцевой панели перед пассажиром.

Особый Polo может похвастаться расширенным стандартным оснащением, включающим: педали с хромированной отделкой; чёрную обивку потолка; атмосферную подсветку; спортивные передние сиденья с подогревом; руль с кожаной отделкой, камеру заднего вида, мультимедийную систему Discover Media, систму выбора профиля вождения и пакет Park & Comfort Assist, включающий систему защиты пассажиров, ассистент смены полосы Side Assist, помощник при парковке с датчиками и систему помощи при движении задним ходом.

Опционально "Поло" можно дооснастить пакетом Plus с панорамным люком, двухзонным климат-контролем с улучшенным фильтром и бесключевым доступом.

Polo Edition 50 предлагается с тремя вариантами силовых установок: базовая версия с мотором на 95 л.с. в паре с механической коробкой передач или с "роботом" DSG, 116-сильный двигатель также в паре с "роботом".

Предварительные заказы на модель стартуют в Германии 12 июня по цене от 28 200 евро (примерно 2,53 млн рублей).