В Госдуме предложили жестко штрафовать тихоходов на дороге

На рассмотрение депутатов внесён законопроект, предполагающий серьёзное усиление ответственности для водителей тихоходных транспортных средств, которые игнорируют требование обязательной установки на свои машины соответствующих опознавательных знаков. Как стало известно Quto.ru, штраф за нарушение предложено поднять в шесть раз.

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Как отмечают авторы инициативы, если на тихоходе установлен соответствующий знак, автомобилисты имеют право обогнать его даже в зоне действия запрещающего знака. Однако сами трактористы и другие подобные транспортные средства зачастую игнорируют требование законодательства. Сегодня за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей, однако нововведения предлагают увеличить его до 3 000 рублей.

В итоге повышается риск создания аварийной ситуации, когда едущий позади тихохода водитель обогнать не решается, но следующие дальше водители выезжают на полосу встречного движения.

Помимо этого, автомобилисты стараются обогнать такой транспорт когда обгон разрешён, что ещё больше увеличивает риск ДТП, так как сами водители не всегда верно оценивают свою скорость и расстояние до встречного транспорта.

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