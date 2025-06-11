Шпионы раскрыли интерьер нового Jeep Cherokee

В мае Jeep опубликовал довольно информативные тизеры следующего Cherokee. Теперь же шпионы показали корму внедорожника, а также раскрыли убранство интерьера, где появятся цифровая «приборка» и горизонтально ориентированный центральный тачскрин. Производство свежего Cherokee стартует до конца нынешнего года.

© Motor.ru

Как видно на шпионских снимках, новый Jeep Cherokee откажется от плавных линий предыдущей генерации и станет более «квадратным». Переднюю часть, которую компания уже показывала, оформят с оглядкой на электрический Recon 4xe, который тоже пустят в серию в конце 2025 года.

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

Оформление салона похоже на оное у Wagoneer S, представленного год назад. Судя по всему, Cherokee достался тот же 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Под ним расположен дополнительный ряд сенсорных кнопок для управления климатической установкой, а еще ниже — панель управления помощниками водителя с парой портов USB-C. На центральном тоннеле, как и у Wagoneer S, расположились два подстаканника, шайба-селектор передач и переключатель режимов езды.

В основу Cherokee ляжет платформа Stellantis STLA Large, которую он разделит с Dodge Charger. Вопреки ожиданиям, помимо электрифицированных силовых установок, внедорожник сохранит и чисто бензиновые моторы.

Ожидается, что Jeep раскроет подробности об оснащении нового Cherokee в ближайшие месяцы, когда состоится премьера.