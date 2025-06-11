Где в России выгодно покупать машины для перепродажи

Перечислены регионы РФ для самой выгодной перепродажи автомобилей

© За рулем

Максимальная доходность при покупке машины в одном регионе России для перепродажи в другом равна 29%, выяснили аналитики «Авто.ру Бизнес», сравнив средние цены машин, выставленных на продажу частниками, со средней ценой продажи от дилеров в разных регионах РФ.

Одним из наиболее выгодных предложений для выкупа у частников дилерами в апреле текущего года (прибыль 29%) стала Toyota Camry из Северо-Западного федерального округа для продажи в Сибирском и в Северо-Кавказском федеральном округах. Также выгодна будет покупка Lada Granta в Приволжском федеральном для продажи в Северо-Кавказском федеральном округе (прибыль 28%).

При продаже в ЦФО Lada Granta и Lada XRAY, выкупленных в Приволжском федеральном округе, может заработать 10% и 7% соответственно. А Hyundai Solaris из Северо-Западного федерального округа продать в центральных регионах можно с прибылью в 5%.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.