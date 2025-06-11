Lada Iskra заработала за краш-тест максимальные 4 «звезды»

В процессе работы над пассивной безопасностью АвтоВАЗ решил не ограничиваться национальными стандартами, а провести экспериментальный краш-тест по более жёстким стандартам российской методики ARCAP.

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В ходе этих испытаний было проведено фронтальное столкновение LADA Iskra со сминаемым барьером с 40-процентным перекрытием на скорости 64 км/ч (точная скорость согласно протоколу испытаний – 64,5 км/час).

Краш-тесту по методике ARCAP была подвергнута модификация LADA Iskra SW Cross, как наиболее тяжёлый вариант, при ударе которого выделяется наибольшая энергия разрушения. Результат краш-теста — максимальные 4 «звезды».

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При ударе на скорости 64 км/ч все системы безопасности сработали штатно, а все датчики манекенов зафиксировали либо высокий (зелёный), либо достаточный (жёлтый) уровень защиты, без критичных показателей.

В основе «Искры» лежит платформа CMF, которая досталась марке Lada из ассортимента альянса Renault-Nissan. Но европейские комплектующие по понятным причинам пришлось заменить другими.