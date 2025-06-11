В Чехии на продажу выставили 50-летнюю "Волгу" ГАЗ-24 в музейном состоянии

Уникальный для рынка Европы образец удалось разыскать "Российской газете" в ходе изучения сайтов бесплатных объявлений. На популярном портале mobile.de коллекционер из Чехии расконсервировал с хранения и выставили на продажу первосерийную ГАЗ-24 "Волга" 1972 года выпуска в музейном состоянии. Пробег на приборной панели составляет 22 километра.

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По заверению продавца из крохотного города Каменице на северо-западе Чехии, представительский советский седан в 1972 году поступил на службу в кадровый отдел одного из ведомств города Брно. После чего перешел в руки частного коллекционера. Кузов окрашен в белый цвет и выглядит безупречно. Ярко-красный интерьер, выполненный из качественных материалов, также не вызывает нареканий и, вполне возможно, еще источает запах новой машины.

Машина вполне может стать отличным дополнением для автомобильного музея или частного гаража. Под капотом скрывается оригинальный 2,5-литровый карбюраторный бензиновый двигатель мощностью 95 лошадиных сил. В паре с ним трудится механическая КПП с приводом на заднюю ось.

Владелец обещает вместе с машиной передать новоиспеченному покупателю целый архив технической литературы по обслуживанию "Волги", а также целый ворох различных редких новых запчастей, произведенных еще в СССР.

Хозяин просит за свой уникальный экземпляр 19 500 евро, что в переводе на рубли по сегодняшнему курсу составляет 1 750 000 рублей. В России ГАЗ-24 пользуется не меньшим спросом, и некоторые "капсулы времени" продают иной раз даже дороже, чем машину из Чехии.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ на продажу выставили абсолютно новый ВАЗ-2110 без пробега.