В Госдуме предложили переписать ПДД понятным языком

В Госдуме обратились в министерство транспорта России с предложением доработать правила дорожного движения и написать их доступным языком, который будет исключать возможность двойного толкования. Как стало известно Quto.ru, с инициативой выступил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, который уже направил свои предложения главе министерства Роману Старовойту.

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«Правила дорожного движения должны быть изложены доступным языком, понятным каждому водителю, и ни в коем случае не допускать двойного толкования. Иначе — конфликтные ситуации на дорогах, отсутствие взаимопонимания в диалоге с автоинспектором и неоправданные штрафы», — подчеркнул депутат.

По мнению депутата, автомобильное сообщество неоднозначно восприняло проект поправок Минтранса с новыми требованиями к предоставлению приоритета спецтранспорту. В первую очередь в той части, которая касается автомобилей чиновников в мигалками.

«Новый виток социального расслоения на дорогах? Тема чувствительная, у водителей и экспертов накапливаются вопросы, на которые нужны прямые ответы», — заключил Нилов.

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Он отметил, что необходимо широкое общественное обсуждение нововведений с участием всех заинтересованных ведомств и представителей автосообщества. Этот диалог, по мнению политика, позволит «снять если не все, то большую часть вопросов».