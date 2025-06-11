В Липецке начнут выпуск трех моделей Evolute по полному циклу

На заводе "Моторинвест" в Липецкой области планируют организовать выпуск трёх моделей Evolute по полному циклу, пишет "Дром" со ссылкой на собственные источники.

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Таким образом на предприятии будет осуществляться сварка кузовов (оборудование уже в пути, запуск запланирован на текущий год) и окраска, которую уже отрабатывают на Evolute i-Space.

В следующем году по полному циклу могут начать выпускать седан i-Pro и кроссовер i-Joy.

Для повышения уровня локализации (читай - компенсации утильсбора) "Моторинвест" заключил договор на поставку аккумуляторов с российской фирмой "Системы автономной энергии", входящей в группу компаний "Итэлма".

В настоящее время модельная линейка Evolute в РФ представлена электрическими седаном i-Pro, кроссоверами i-Joy, i-Jet и i-Sky, минивэном i-Van и гибридным вседорожником i-Space.