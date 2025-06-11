«АльфаСтрахование» назвало самую угоняемую марку автомобилей

Число угонов автомобилей в России по итогам первых пяти месяцев 2025 года выросло в 1,3 раза. Самой угоняемой маркой стала LADA, сообщили в компании «АльфаСтрахование».

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«В топе по угонам марки Lada (лидирует с небольшим отрывом), Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ», — рассказали аналитики.

Кроме того, специалисты сообщили, в каких регионах России чаще всего угоняют автомобили. С большим отрывом лидирует Москва, за ней следует Санкт-Петербург. В топ регионов по угонам также добавились «новички» — Курская и Астраханская области, а также Удмуртская Республика

До этого россиянам рассказали, как защитить машину от угонщиков. По словам автоэксперта Яна Хайцеэра, преступники обычно обходят стороной машины, у которых есть индивидуальные признаки. Например, идентификационные номера, которые набиваются специальным устройством на разные части автомобиля, или аэрография.

По словам Хайцеэра, нередко водители сами дают повод для угона своего транспорта, например, оставляют ключи. Также легко угнать машину с системой дистанционного запуска и с бесключевым доступом. В заключении эксперт напомнил, что водителям не стоит пренебрегать страховкой.