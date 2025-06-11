Тверские старшеклассники получат новые автомобили для обучения вождению

Тверская область делает серьезные шаги по укреплению материально-технической базы профессионального обучения школьников. На заседании бюджетной комиссии под председательством губернатора Игоря Рудени принято решение о закупке 10 новых учебных автомобилей для программы подготовки водителей среди старшеклассников.

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Этот проект является частью масштабной трехлетней программы получения первой профессии учащимися 8-11 классов. Помимо водительских курсов, школьники Верхневолжья могут освоить такие востребованные специальности, как оператор ЭВМ, швея, столяр, слесарь и тракторист. Все образовательные программы адаптированы под текущие потребности регионального рынка труда, пишет vesti-tver.ru.

Параллельно с развитием профориентационных проектов в области уделяется внимание модернизации школьной инфраструктуры. В текущем году запланирован капитальный ремонт Сандовской общеобразовательной школы, включающий обновление пищеблока, столовой, учебных кабинетов и коридоров.