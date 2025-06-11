Автомобили аварийных комиссаров начнут фиксировать нарушения ПДД

Как сообщила редакции Quto пресс-служба ГК «Автодор», в Тверской области на трассе М-11 «Нева» на автомобили аварийных комиссаров появились мобильные комплексы камер. Они позволяют фиксировать нарушения ПДД, в том числе — скоростного режима.

В дальнейшем такие машины появятся на друих трассах — ЦКАД и М-12 «Восток» — для выявления транспортных средств, у которых закрыты регистрационные знаки, — это поможет установить неплательщиков.

Напомним, что некоторые водители пытаются сэкономить на проезде по новым магистралям, где реализована система «Свободный поток» (пунктов оплаты нет, но затем нужно внести средства, указав номер машины).

Когда идёт рейд ГИБДД, избежать ответственности невозможно. Центр управления дорогой фиксирует машину-нарушителя, так что инспекторы ДПС точно знают, кого, где и когда останавливать.

Те, кто регулярно ездит по трассе М-12 «Восток», наверняка заметили такую тенденцию: автомобилисты, что принципиально не платят за проезд, начали закрывать номера своих машин полностью.

Раньше любители экономить ограничивались лишь несколькими символами. Редакция Quto решила выяснить, с чем это связано, опросив экспертов компании «Телематика».