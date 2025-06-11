BMW научила свои машины включать поворотники самостоятельно

На новом BMW iX3, построенном на платформе Neue Klasse, появилось долгожданное нововведение: электрокар сам включает поворотники при перестроении. Это решение поможет развеять стереотип о водителях марки, которые, по мнению многих, забывают пользоваться указателями поворота.

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Новая система работает в тандеме с расширенным пакетом ассистентов вождения. Камеры и радары автомобиля анализируют поведение водителя, включая направление взгляда, чтобы определить, готов ли он к маневру. Если водитель посмотрел в зеркало, сигнал поворота будет активирован автоматически, даже если тот решит перестроиться сам.

Кроме этого, обновлённый комплекс помощи водителю улучшает и другие функции. Так, интеллектуальная платформа Qualcomm Snapdragon Ride ("супермозг", по терминологии BMW) обеспечивает более плавное торможение и ускорение, а в случае экстренной остановки способна остановить автомобиль так, что пассажиры не почувствуют резкого рывка.

Электрический iX3 обещает не только до 800 км запаса хода и быструю зарядку, но и непревзойденное взаимодействие с водителем. BMW рассчитывает, что это привлечёт внимание даже тех, кто пока скептически относится к электромобилям.

Дебют среднеразмерного кроссовера BMW iX3 запланирован на текущий год.