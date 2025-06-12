В Швейцарии 20-летнюю "Ниву" выставили на продажу почти за 1 млн рублей

В Цюрихе выставили на продажу трехдверный внедорожник Lada Niva. Этот автомобиль 2004 года, прошедший полную реставрацию, находится в превосходном состоянии. За машину с пробегом всего 36 000 километров просят 9 300 швейцарских франков, что по текущему обменному курсу соответствует приблизительно 890 тысячам рублей, сообщает портал 110km.

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Внедорожник оснащен бензиновым двигателем объемом 1,7 литра и мощностью 83 лошадиные силы, пятиступенчатой механической коробкой передач, постоянным полным приводом и раздаточной коробкой. В комплектацию входят обогрев заднего стекла, буксировочное устройство, экспедиционный багажник на крыше, а также омыватель фар. Последний техосмотр был успешно пройден 1 декабря 2023 года.

Во время реставрационных работ этот автомобиль получил множество красных деталей: багажник, обрамление фар, бамперы и фаркоп, а также диски колес, включая запасное колесо.

Такая Niva может представлять интерес для ценителей российского автопрома, поклонников бездорожья и тех, кто ищет необычные машины.

Накануне "РГ" сообщала, что коллекционер из Чехии расконсервировал с хранения и выставили на продажу первосерийную ГАЗ-24 "Волга" 1972 года выпуска в музейном состоянии.