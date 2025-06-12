Очередь перед Крымским мостом выросла до 850 машин

На въезд в Крым со стороны Кубани возле Крымского моста скопилось 850 автомобилей, сообщается в телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.

Уточняется, что время ожидания может составить около трех часов. При этом очередей перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.

Затруднения движения начались 12 июня, после 06:00. К 07:00 в очереди со стороны Тамани оказались 360 транспортных средств, спустя час их число выросло до 520, а спустя еще час – до 720 автомобилей. К 10:00 очередь составляла уже 800 машин.

Ранее, 1 мая, у Крымского моста скопилась рекордная очередь в свыше 3 тысяч автомобилей. 2 635 машин стояли со стороны Тамани, а еще 450 – со стороны Керчи. В Минтрансе РФ объяснили, что это произошло из-за рекордного потока туристов, которые ехали в регион на отдых.