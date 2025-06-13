Toyota перенесет в Китай разработку новых RAV4 и Highlander

Новые Toyota RAV4 и Highlander будут разработаны в Китае. Портал IT Home выяснил, что автогигант намерен задействовать ресурсы китайских СП не только для развития линейки электромобилей bZ, но и для классических продуктов. Будущие модели RAV4, Highlander и Sienna намерены разработать совместно с партнёрами, выпускаться они будут на мощностях FAW-Toyota. Таким образом, китайские версии начнут сильнее отличаться от «глобальных».

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Китайская команда исследований и разработок Toyota будет децентрализована, то есть сможет принимать ряд решений (например, по поставщикам) без согласования с Токио. Также китайский филиал Toyota сможет опираться на единую систему управления персоналом, тогда как сейчас подразделения FAW-Toyota, GAC-Toyota, BYD-Toyota и отдел «цифровых» технологий Toyota IEM работают самостоятельно.

Инсайдеры цитируют неназванного представителя Toyota, который заявил: концерн не пойдёт на уступки в вопросах безопасности, соответствия тормозов, рулевого управления и батарей стандартам Toyota. Однако для уменьшения сроков разработки новых моделей Toyota передаст китайским партнёрам некоторые функции, связанные с интеллектуальными возможностями. Также будущие модели японской марки могут быть унифицированы по интерьеру и экстерьеру с решениями партнёров.

Без поддержки GAC, FAW и BYD разработка электромобилей заняла бы не менее трёх лет, а кроссовер bZ5 вышел на рынок всего за год. Toyota не одинока в решении доверять разработку и сборку китайским партнёрам: ранее аналогичное решение принял Volkswagen.