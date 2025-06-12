В Крыму очередь у моста сократилась до 250 машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края сократилась до 250 машин, но к 14:00 мск образовался затор на выезде с полуострова, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

В четверг утром на подъезде к мосту со стороны Кубани возникла пробка, очередь достигала 800 транспортных средств, при этом со стороны Крыма затора не было.