В Крыму очередь у моста сократилась до 250 машин
Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края сократилась до 250 машин, но к 14:00 мск образовался затор на выезде с полуострова, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.
В четверг утром на подъезде к мосту со стороны Кубани возникла пробка, очередь достигала 800 транспортных средств, при этом со стороны Крыма затора не было.
"В очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания - около часа. В очереди со стороны Керчи находится 170 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 14:00 мск.