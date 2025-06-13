Lada обновила Niva Legend светодиодной оптикой и намекнула на продолжение

Lada Niva Legend в комплектациях Urban и Bronto получила светодиодные противотуманные фары. Обновлённые модели уже доступны у дилеров, а дальнейшее усовершенствование светотехники ожидается в ближайшем будущем.

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Внедорожники Lada Niva Legend в комплектациях Urban и Bronto теперь оснащены светодиодными противотуманными фарами. Обновлённые модели уже поступили к дилерам, что подтверждает опубликованное в Telegram-канале тольяттинского блогера Khadm фото.

По информации источника, идея внедрения светодиодных противотуманок на классические трёхдверные «Нивы» обсуждалась около года назад. Планировалось комплексное обновление светотехники, включая основные фары и надфарники, которые также должны были получить светодиодные элементы.

Как отметил Khadm, производство нового освещения должно было стартовать ещё в прошлом году, но тогда появились лишь светодиодные надфарники. Сейчас же добавились и противотуманные фары.

Блогер также сообщил, что знает причины задержки внедрения светодиодных основных фар на Niva Legend, однако считает, что их появление в ближайшее время весьма вероятно, что позволит продолжить модернизацию всей светотехники модели.

Таким образом, Lada постепенно обновляет световое оборудование своих классических внедорожников, улучшая внешний вид и повышая безопасность при движении в сложных погодных условиях.

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