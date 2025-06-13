В Узбекистане начнут выпускать целую линейку Volkswagen

Член правления автогиганта Мартин Сандер заявил в соцсетях, что компания договорилась о стратегическом выходе Volkswagen на рынок Узбекистана. Выпускать автомобили планируют вместе с дочерней компанией «Узавтосаноат» — Alyans Auto.

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Пресс-служба предприятия подтвердила, что контракт с Volkswagen подписали в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума.

«Узавтосаноат» заявил, что соглашение с Volkswagen подразумевает выпуск целой линейки современных легковых машин — от седанов до полноразмерных кроссоверов. Серийное производство узбекских «Фольксвагенов» запланировано на IV квартал 2025 года, сборка начнётся крупноузловым методом с постепенным повышением уровня локализации и передачей технологий. Экспортные поставки Volkswagen узбекской сборки подразумеваются.

Мартин Сандер прояснил, что в Центральную Азию намерены поставлять машинокомплекты с китайского филиала Volkswagen. Близость к производственной базе позволит значительно сократить логистические издержки и снизить углеродный след, подчеркнул представитель автоконцерна. Модельный ряд узбекских «Фольксвагенов» не раскрыт, но Мартин Сандер упомянул о «восьми стильных седанах и вместительных внедорожниках» в контексте рынка Узбекистана.

В Узбекистане напомнили, что в 2023 году концерн Volkswagen планировал зайти на рынок через свободную экономическую зону «Джизак» на базе Джизакского автомобильного завода (Jizzakh Auto). Первоначально конвейер хотели запустить до конца 2023 года, но проект не был реализован. Сейчас Volkswagen готов ко «второму пришествию».