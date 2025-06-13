В России стали продавать новый тяжелый самосвал КамАЗ линейки К5

На маркетплейсе автогиганта и у официальных дилеров начали принимать заказы на семейство «65959». Речь идёт о шестиколёсном трёхосном полноприводном самосвале К5. Ключевые отличия от линейки «65952»: односкатные задние оси, более длинная база и кабина со спальником. Полная масса новинки составляет 35 тонн (вместо 41 тонны), грузоподъёмность — 18 тонн (вместо 23,5 тонны).

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Цена самосвала КамАЗ-65959 составляет от 11,08 до 11,35 миллиона рублей в зависимости от оснащения и наценок дилера. Любопытно, что даже в каталоге автогиганта используется для иллюстрации предсерийная машина с кабиной без спальника, а дилеры вдобавок вынуждены неправильно подписывать модель, поскольку в классифайды новая модификация не добавлена.

КамАЗ подтвердил, что новые самосвалы доберутся до дилеров летом и даже выразил готовность поставлять такие машины на экспорт. Пока шестиколёсные трёхосные полноприводники доступны в единственной конфигурации с 482-сильным двигателем Р6 и 16-ступенчатой «механикой». На подходе соплатформенный тяжёлый тягач КамАЗ-65956 — в серию такой грузовик пойдёт в 2026 году.

Тиражи новых самосвалов семейства К5 в 2025 году едва ли будут велики, ведь рынок грузовых машин в России переживает не лучшие времена, а складские площадки дилеров и лизинговых компаний переполнены. По оценкам КамАЗа, на стоках скопилось около 50 тысяч китайских грузовиков.