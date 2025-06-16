Ford резко снизил цены супервнедорожников Bronco Raptor

Американские журналисты обнаружили: «заряженная» версия вездехода стала доступнее на десять тысяч долларов или 11 процентов. Представитель Ford объяснил ситуацию: оказалось, что дисконт предложили, поскольку из гаммы исчезла четырёхдверная богатая комплектация Wildtrack. Цены отрегулировали, чтобы у покупателей четырёхдверных машин был ещё один высокопроизводительный вариант.

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С лета 2025 года цены Ford Bronco Raptor стартуют с 82 тысяч долларов (с учётом доставки). Таким доступным супервнедорожник не был давно, ведь весь прошлый год модель стоила около 92 тысяч долларов. Интересно, что исчезновение комплектации Wildtrack случилось не вчера, а прошлой осенью, когда в гамму добавили двухдверный вездеход Stroppe в ретростиле.

Обычные версии Bronco подорожали на 100 долларов за счёт изменения цен на доставку, а две начальные версии Base и Big Bend прибавили 1000 и 850 долларов соответственно. Техника не изменилась. Внедорожник Ford предлагается c бензиновыми турбомоторами с четырьмя (2,3 литра) или шестью (2,7 или 3,0 литра) цилиндрами. Начальные версии доступны с 7-ступенчатой «механикой», а 10-ступенчатый автомат положен во всех комплектациях.

На вершине линейки вышеупомянутый Raptor, который выдаёт 424 лошадиные силы и 597 Нм крутящего момента. Главный конкурент — Jeep Wrangler 392 Rubicon — может похвастать V8, но стоит дороже 100 тысяч долларов. Теперь ценовая разница между внедорожниками станет ещё больше, что может сыграть на руку Ford.