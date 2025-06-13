У Крымского моста скопилось 470 автомобилей
Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщил, что сегодня к 15:00 увеличились очереди к пунктам досмотра для въезда на транспортный переход
Так, в очереди со стороны кубанской Тамани в настоящий момент находится 350 транспортных средств. Время ожидания - о около одного часа.
А очереди со стороны крымского города Керчь зафиксировано 120 транспортных средств. Время ожидания- также около часа.
Таким образом, их общее число за последний час увеличилось более чем на 150 автомобилей.
Напомним, накануне днем только пробка к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края доходила до 850 машин.