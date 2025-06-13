У Крымского моста скопилось 470 автомобилей

Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщил, что сегодня к 15:00 увеличились очереди к пунктам досмотра для въезда на транспортный переход

Так, в очереди со стороны кубанской Тамани в настоящий момент находится 350 транспортных средств. Время ожидания - о около одного часа.

А очереди со стороны крымского города Керчь зафиксировано 120 транспортных средств. Время ожидания- также около часа.

Таким образом, их общее число за последний час увеличилось более чем на 150 автомобилей.

Напомним, накануне днем только пробка к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края доходила до 850 машин.