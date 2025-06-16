В Москве сократилось число ДТП с электросамокатами

В Москве в 2025 году значительно уменьшилось количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, гироскутеры и другие подобные устройства. За первые месяцы года зарегистрировано 159 таких ДТП, что на 65% меньше по сравнению с прошлым годом.

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За этот период в авариях с СИМ погиб один человек, а пострадали 170 человек. Это показывает снижение числа погибших на 75%, а травмированных — на 65%. Полиция связывает улучшение ситуации с усилением контроля и мерами по предупреждению нарушений правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД составили более 21 тысячи административных протоколов на нарушителей, использующих средства индивидуальной мобильности. Особое внимание уделяется детям, которые чаще всего становятся пострадавшими в таких авариях — они участвуют примерно в каждой третьей ДТП с СИМ.

Основные причины аварий — нарушение правил при движении на пешеходных переходах, несоблюдение скорости, неправильная очередность проезда и движение вдвоем на одном устройстве.