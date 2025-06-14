Peugeot показал духовного преемника 205 GTI в виде электрического e-208 GTI

VW обещала выпустить электромобиль с легендарной эмблемой GTI до конца десятилетия, но один из её главных конкурентов в сегменте хот‑хэтчей сделал это раньше. На этой неделе Peugeot представила e‑208 GTI на гонке «24 часа Ле‑Мана» во Франции, вернув значок GTI в свою линейку спустя шесть лет паузы — и впервые применив его к электромобилю.

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Обычный 208 доступен с ДВС, и Peugeot намекает, что в будущем может появиться бензиновая версия с шильдиком GTI, но пока они делают ставку на электричество.

208/e‑208 построены на платформе e‑CMP (совместной с Fiat 600 и Alfa Romeo Junior), поэтому неудивительно, что e‑208 GTI во многом схож с «горячими» электрическими версиями этих моделей: Abarth 600e Scorpionissima и Alfa Romeo Junior Veloce.

Под капотом установлен один электродвигатель, который выдаёт 276 л. с. (206 кВт) и 345 Н·м на передние колёса. Peugeot заявляет: разгон до 100 км/ч занимает 5,7 секунды — чуть быстрее, чем у Alfa Romeo и Abarth (5,9 сек).

Это делает e‑208 GTI самым быстрым GTI в истории Peugeot по разгону и одним из лидеров среди электрических Mini Cooper. Самый мощный Mini JCW (262 л. с.) уступает 0,2 секунды, но его максимальная скорость больше — до 200 км/ч против 180 км/ч у Peugeot (с ограничителем).

Обе модели оснащены батареями ёмкостью 54 кВт·ч, но Mini демонстрирует больший запас хода — 364–402 км по WLTP, тогда как e‑208 GTI обещает 350 км. Быстрая зарядка (20–80 %) занимает менее 30 мин, что сопоставимо с Mini, но Peugeot быстрее при обычной переменном токе и единственная предлагает стандартную функцию V2L (питание от машины).

Peugeot e‑208 GTI получил новое шасси: снижение клиренса на 30 мм и расширение колеи на 56 мм спереди и 27 мм сзади, что придаёт хэтчбэку «графичный» вид в стиле классического 205 GTI.

18 ‑дюймовые диски с красными буквами GTI в центре напоминают прошлую эпоху. Дополняют образ красные акценты на расширенных арках, фальш‑решётке радиатора, фарах и на четырёхпоршневых тормозных суппортах, которые обуты в 355‑мм тормозные диски.

В салоне привет из прошлого продолжается: красная подсветка, коврики, красные ремни безопасности, прострочка на торпедо и спортивных сиденьях с красной центральной полосой — намёки на дизайн классического 205 GTi 1.9. Кроме того, есть узор «с сеточкой», как в тканевой версии 1.6.

Комплектация GTI включает усиленные тормоза, перенастроенные пружины и амортизаторы, укороченный стабилизатор поперечной устойчивости сзади, спортивную резину Michelin Pilot Sport Cup 2 и доработанное рулевое управление. Ожидаемая цена — около £36 000, продажи начнутся позже в этом году.