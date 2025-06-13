Hongqi HQ9 подешевел на пути в Россию, но поставки задерживаются

Минивэн Hongqi HQ9 для России: большие скидки и задержка поставок. Пресс-служба компании подтвердила порталу «Китайские автомобили», что старт продаж новинки до сих пор не объявлен, хотя прайс-листы раскрыли в начале апреля. Задержку объяснили сложностями с экспортом из Китая. Хотя «живые» машины 2025 года выпуска до российских дилеров не добрались, предложен солидный дисконт: разница с апрельскими ценами достигает полутора миллионов рублей!

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Напомним, китайский премиум-минивэн оценили в 7,7 или 8,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации, однако в цену была включена скидка по трейд-ин. Без учёта выгод минивэн стоил 8,5 и 9,0 миллиона рублей соответственно. Сейчас в прайс-листах другие ориентиры: базовый Hongqi HQ9 готовы отдать за семь миллионов рублей, топовый — за 8,05 миллиона рублей.

На классифайдах Hongqi HQ9 действительно немного: у дилеров остаются машины, ввезённые «полуофициально», но они будут 2022-2024 годов выпуска, хоть и без пробега. В компании рассчитывают, что проблема с поставками из Китая скоро разрешится. Также на рубеже 2025-2026 годов в России ждут полноприводный Hongqi HQ9 с заряжаемой гибридной системой.

Премиум-бренд FAW намерен значительно расширить российскую линейку: до конца года у нас начнут продавать лифтбеки H6, кроссовер HS7 и представительский седан L1. Продажи в нашей стране по итогам 2025 года намерены нарастить на 66% до 12 тысяч единиц, и это на падающем рынке!