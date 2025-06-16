Бывший SsangYong терпит неудачу в России: на складах тысячи машин

Основатель «Автостата» Сергей Целиков поделился статистикой постановки на учёт новых автомобилей KGM. Оказалось, что в апреле нашли покупателей 64 единицы, а в мае ещё 31, при этом в Россию импортировали 3,9 тысячи автомобилей бывшего SsangYong. Таким образом, доля реализованных машин не достигла даже 2,5 процента; на складах успели скопиться тысячи машин.

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Корейская компания KGM стала первым некитайским брендом, который официально вернулся в Россию. Марку SsangYong у нас знают неплохо, ведь в течение нескольких лет фирма была партнёром российского холдинга Sollers, а за двадцать лет покупателей нашли более 165 тысяч автомобилей. А вот перезапуск под именем KGM пока удачным не назовёшь: 30-60 проданных машин за месяц, это в 10-20 раз хуже результатов «параллельных» Kia и Hyundai (без учёта марки Solaris).

KGM предпринимает попытки оживить спрос: спустя всего три месяца после начала продаж выгоды достигают 1,1 миллиона рублей. Также в компании выводят на рынок небогатые комплектации, чтобы снизить стартовые цены. Сейчас Tivoli стоит от 3,6 миллиона рублей, Korando — от 3,19 миллиона рублей, Torres — от 4,09 миллиона рублей, а Rexton — от 6,04 миллиона рублей с учётом прямых скидок.

Крупноузловую сборку KGM планируют запустить на «Автоторе» в 2025 году. Возможно, локализация производства позволит снизить цены. А пока единственному официальному корейскому бренду непросто конкурировать с «китайцами»: сопоставимыми объёмами в России реализуют разве что экзотические марки.