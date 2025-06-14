Kia выпустит мощный рамный внедорожник не хуже Toyota Land Cruiser

Kia Australia: внедорожник на базе пикапа Tasman ожидается не ранее 2029 года.

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Kia Australia намекнула на возможное появление внедорожника на основе пикапа Tasman, который должен конкурировать с Toyota Land Cruiser Prado и Ford Everest, с выходом модели, запланированным на 2029 год.

Ведущий инженер по шасси компании, Грэм Гамболд, в интервью раскрыл детали и подтвердил, что обсуждение внедорожника с прессой начнется только через три года.

В свою очередь, руководитель отдела маркетинга Дин Норбиато подчеркнул, что сначала необходимо добиться успеха пикапа Tasman, что откроет возможности для новой модели.

Известно, что три из самых популярных больших внедорожников в Австралии, такие как Land Cruiser Prado и Ford Everest, являются рамными, что повышает шансы на успешное появление внедорожника от Kia.