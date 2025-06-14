Представлен суперкар Ferrari в духе «Ле-Мана»: для избранных клиентов

Новый супергибрид Ferrari в духе «Ле-Мана»: продажи только гонщикам. Перед очередной 24-часовой гонкой дебютировало дорожное купе 296 Speciale с приставкой Piloti. Новинка отличается ливреей в духе чемпионского спортпрототипа Ferrari 499P образца 2023 года, носит тот же номер #51, хотя цвет и число на кузове можно менять. Клиентов отберут по спискам: необходимо быть гонщиком с опытом участия в спортивных мероприятиях Ferrari!

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Ferrari оговорилась, что новая 296 Speciale Piloti создана для тех, «кто живёт на трассе не понаслышке». Естественно, речь о кольце во французском департаменте Сарта: там же состоялась «живая» премьера. Демонстрационный автомобиль красно-жёлтый, как полагается Ferrari 499P. Но покупатели смогут заказать Piloti синего, чёрного или серебристого цвета с аналогичными вставками и нарисованными вручную логотипами WEC.

Салон конфигурировать не получится: строгие чёрные кресла из алькантары и фрагментами из огнестойкой ткани — единственно возможный вариант. Также обязательны карбоновые акценты и цифры по всему кокпиту. По технике Piloti повторяет обычный Ferrari 296 Speciale: в основе гибридная силовая установка с 3,0-литровым V6 пиковой отдачей 880 лошадиных сил.

Цена супергибрида линейки Piloti не раскрывается, но обычные купе стоят от 407 тысяч евро, а вмешательство подразделения Tailor Made дешёвым не бывает. В Маранелло не уточнили, каким тиражом выйдет «пилотская» спецверсия, но упомянули, что машины уже зарезервированы.