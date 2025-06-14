Chevrolet подтвердил дебют инфернального 1200-сильного Corvette

В официальном аккаунте компании появился тизер: в ролике сказано, что «шумиха реальна», лейбл Corvette превратился в букву X, затем появилась дата 17.06.25. В США уверены: таким образом Chevrolet намекнул на премьеру инфернального Corvette Zora — самого мощного, динамичного и дорогого представителя линейки. Прототипы новинки уже попадались без камуфляжа.

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Оружие возмездия: новый Chevrolet Corvette ZR1

Очевидцы обратили внимание, что на Нюрбургринге обкатывают Chevrolet Corvette очень похожий на ZR1, но с гибридной системой, на что указывают жёлтые наклейки. Также у прототипа дополнительные радиаторы охлаждения в духе полноприводной модификации E-Ray. Инсайдеры полагают, что новинку назовут Zora, а инженеры совместят «битурбовосьмёрку» от ZR1 с полным приводом и электрифицированной частью E-Ray.

Если предположения верны, то силовая установка разовьёт свыше 1200 лошадиных сил, а разгон с места до 60 миль в час (97 км/ч) приблизится к отметке две секунды. Таким образом, Chevrolet Corvette без всяких оговорок зайдёт на территорию гиперкаров. Букву Х в тизере General Motors тоже интерпретируют, как намёк на полный привод. Что касается цены, то меньше 210 тысяч долларов новинка стоить никак не может.

В 2025 году конвейер Chevrolet Corvette в общей сложности простаивал почти месяц, и обычно такие паузы используют для адаптации сборочной линии к новым модификациям. До дебюта нового суперкара остаются считанные дни, и все подробности станут известны в ближайший вторник.