На Крымском мосту сотни машин ожидают в очередях с обеих сторон

Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет 230 машин, с другой - 450, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 230 транспортных средства. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении на 14:00 мск.

По данным канала, пробка начала формироваться с утра - к 10:00 со стороны Кубани ожидали 165 автомобилей, с 11:00 очередь держится на уровне 220-250 машин. В 11:00 первое скопление транспортных средств появилось со стороны Крыма - 45 машин.