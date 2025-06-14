Раскрыта цена топовой Lada Granta в новом кузове кросс-лифтбек

Новый кросс-лифтбек Lada Granta: выяснилась цена топ-версии. Тольяттинский портал Avtograd News утверждает, что «рекламный» автомобиль с мероприятия «Юбилейный пикник» будет стоить 1 385 000 рублей без учёта скидок. Для «живой» презентации АвтоВАЗ подготовил самый оснащённый 16-клапанный кросс-лифтбек в цвете «металлик» с противотуманными фарами и климатической системой, так что озвученная отметка должна быть верхним пределом.

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Дебют Lada Granta Active Cross состоялся месяц назад, а в конце мая на внутризаводском мероприятии машину показали всем желающим. Известно, что новинку предложат с 8- и 16-клапанными двигателями, а главными отличиями от обычного лифтбека станет увеличенный со 180 до 198 миллиметров дорожный просвет и защитный обвес.

Если исключить из уравнения доплату за «металлик» в размере 15 тысяч рублей, то топ-версия Active Cross будет стоить 1 370 000 рублей — на 20 тысяч дороже «родственного» кросс-универсала. Если взять за основу текущие прайс-листы, то за начальные версии кросс-лифтбека придётся выложить 1,2-1,3 миллиона рублей. Однако конечные цены будут зависеть от оснащения, а подробностей пока нет.

По неофициальным данным, в продаже Lada Granta Active Cross появится в июле. Недавно общий тираж семейства Granta превысил отметку полтора миллиона экземпляров, и в отставку «бюджетник» не собирается. Инсайдеры утверждают, что в разработке двухпедальная версия модели с китайским вариатором.